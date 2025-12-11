Задержанные в Калифорнии в январе россиянки до сих пор остаются под стражей

Одной из наших соотечественниц грозит депортация из США.

Две гражданки России, задержанные в январе текущего года якобы за въезд на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон штата Калифорния, спустя более чем два месяца остаются под стражей. Они размещены в иммиграционном центре временного содержания в районе Отай-Месса в городе Сан-Диего. Соответствующие сведения приведены в базе Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США. Известно, что Наталья Дудина и Кристина Малышко были задержаны в Калифорнии 17 января. Таким образом они остаются под стражей порядка двух с половиной месяцев.

Напомним, что в феврале представитель ICE сообщал журналистам о том, что женщины останутся под стражей в учреждении службы до окончания разбирательства. В настоящее время Наталье Дудиной грозит депортация из страны, так как в 2023 году ее задерживала полиция города Лос-Анджелеса "за домашнее насилие и нападение". Позже местные сотрудники правоохранительных органов отпустили подозреваемую. В ICE добавили, что упомянутые россиянки въехали в США 11 декабря 2021 года через сухопутный пропускной пункт Сан-Исидро, расположенный на государственной границе с Мексикой.

