В сети появилось видео задержания Джулиана Ассанжа в Лондоне

Основателю WikiLeaks отказали в предоставлении убежища в посольстве Эквадора.

В сети появилось видео задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ролик опубликовало издание Ruptly.

47-летний Джулиан Ассанж проживал в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. 11 апреля скандально известному журналисту отказали в предоставлении убежища. На записи видно, как сотрудники Столичной полиции выносят Ассанжа из здания.

Эквадорский президент Ленин Морено потребовал от британских властей гарантировать, что основатель WikiLeaks не будет экстрадирован в США, где ему могут грозить пытки или смертная казнь. Правительство Великобритании дало согласие в письменной форме.

В августе 2010 года Джулиана Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции. 19 июня 2012 года он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Уголовное дело было закрыто в мае 2017 года. Не смотря на это, журналист опасается, что Стокгольм передаст его США, где его ждет наказание за публикацию секретной информации.

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Видео: russian.rt.com