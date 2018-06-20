Ролик выложила в Instagram пиар-директор певицы Анна Исаева.

В сети появилось видео со съемок последнего клипа Юлии Началовой. Ролик опубликовала в Instagram пиар-директор певицы Анна Исаева.

Клип на песню "Я выбираю" снимался в июне 2018 года. В сеть попал фрагмент, где Началова поет о своем расставании с хоккеистом Александром Фроловым и выбрасывает клюшку на пол. Исаева пояснила, что певица выбрала "жизнь без него".

Юлия Началова встречалась с Александром Фроловым на протяжении пяти лет. Сейчас, как говорит Исаева, он претендует на часть квартиры исполнительницы. Сам Фролов отрицает эту информацию.

Ранее мы писали, что пьяная МакSим исполнила песню Юлии Началовой в караоке-баре.

Видео: Instagram / isaeva.anya