На Первом канале покажут подлинную историю Юлии Началовой

Серия документально-художественных фильмов раскроет всю правду о жизни и внезапной смерти певицы.

С понедельника по среду в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале покажут серию документально-художественных фильмов о жизни и внезапной смерти певицы Юлии Началовой. Всего будет выпущено три серии, их покажут в 23:30.

Многие кадры были сняты в квартире Юлии. Авторы фильма постарались максимально точно реконструировать последние дни жизни Началовой и рассказать подлинную историю певицы.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Несколькими днями ранее она попала в больницу в тяжелом состоянии с осложнениями от подагры и красной волчанки, с высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной ноги. Через пару дней певицу перевели на искусственную вентиляцию легких и ввели в медикаментозный сон. Еще через три дня провели операцию на ноге. Несмотря на все усилия врачей, певицу не удалось спасти, она скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности.

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Фото: Instagram / julianachalova