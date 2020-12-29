Киностудия Skydance перезапустит франшизу "Дети шпионов"

Сценаристом и постановщиком назначен создатель оригинальной ленты Роберт Родригес.

Киностудия Skydance запускает в производство новую версию фильма "Дети шпионов". Перезапуском франшизы будет заниматься создатель оригинальной ленты Роберт Родригес. Об этом пишет издание Deadline.

На этот раз сюжет будет строиться вокруг приключений "мультикультурной семьи". Будет ли в новой версии старый актерский состав, пока не известно. Также пока не уточняется съемочный и возможный прокатный графики.

До запуска франшизы "Дети шпионов" Родригес больше специализировался на съемках боевиков, рассчитанных на взрослую аудиторию. Однажды он захотел сделать что-то для своих детей. Первый фильм вышел в 2001 году и стал кассовым хитом, собрав в прокате более 100 млн долларов. Затем последовали три сиквела, которые в совокупности заработали более 550 миллионов долларов в мировом прокате.

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Фото: постер фильма "Дети шпионов" (2001)