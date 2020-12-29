Немецкий Disney купил права на показ сериала "Перевал Дятлова"

Его покажут на платном канале Fox German для немецкоговорящей аудитории.

Немецкое подразделение компании Walt Disney купило права на показ сериала "Перевал Дятлова". Его покажут на платном канале Fox German для немецкоговорящей аудитории. Кроме того, проект приобрела платформа SVOD Cirkus для трансляции на территории скандинавских стран, в том числе Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба 1-2-3 Production.

В центре сюжета сериала "Перевал Дятлова" расследование майора КГБ Олега Костина. Он отправляется из Москвы в город Ивдель сразу после того, как на перевале обнаружили первые тела. С самого начала Костин понимает, что поход дятловцев сопровождался странными и мистическими событиями.

Проект состоит из восьми серий. Все герои трагедии были воссозданы с документальной точностью.

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Видео: YouTube / ТНТ