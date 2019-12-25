Сыгравшая Юлию Началову актриса рассказала о самом запоминающемся съемочном дне

Это была сцена, снятая вместе с PR-директором певицы и ясновидящей.

Актриса Марина Орлова, сыгравшая в документально-художественном фильме Юлию Началову, рассказала в Instagram о самом запоминающемся съемочном дне. Больше всего ей запомнились съемки совместной сцены с PR-директором певицы Анной Исаевой и ясновидящей Дашей Мироновой, известной по "Битве экстрасенсов".

"Когда я узнала, что и Аня, и Даша – не актеры, а настоящие люди из жизни Юли, мне стало не по себе. Ведь они обе уже присутствовали при этой сцене, только в жизни и вот теперь предсказание сбылось, а теперь нужно прожить эту сцену вновь", - написала Марина.

Ясновидящая предложила актрисе заглянуть в ее будущее. Марина отказалась. По ее мнению, когда актер пребывает в другом образе, то "он уже не до конца он", и информация может быть неточной.

"Даша обещала, что очень постарается не заглядывать в шар, чтобы не увидеть мою судьбу, а только лишь повторить когда-то уже случившуюся ситуацию из жизни", - отметила Орлова, добавив, что съемки этой сцены были очень таинственными и мистическими.

"Эта встреча была совершенно особенной. И, надеюсь, в фильме вы смогли это прочувствовать тоже", - заключила актриса.

Фильм о жизни Юлии Началовой показали в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале. Картину поделили на три серии.

Фото: Instagram / marinaorlovaofficial