СМИ сообщили о сыне Началовой, родившемся после ее смерти

Ребенка выносила суррогатная мама.

У певицы Юлии Началовой и ее последнего избранника Вячеслава Кудри есть совместный маленький сын, который родился уже после смерти певицы. Об этом сообщило издание Super со ссылкой на собственный источник.

По данным СМИ, Юлия Началова и Вячеслав Кудря хотели иметь общего ребенка. Из-за проблем со здоровьем певица не могла сама выносить малыша. По некоторым данным, ребенок Началовой и Кудри родился после ее смерти, для этого была использована замороженная яйцеклетка. Мальчика выносила суррогатная мама.

Ребенка, как пишет издание, воспитывает отец-судья, но мальчик часто видится с родителями Юлии и ее 14-летней дочерью Верой Алдониной. Семья Юлии Началовой пока никак не комментировала эту информацию.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года из-за острой недостаточности, вызванной заражением крови и отказом внутренних органов.

Выход фильма о Юлии Началовой перенесли из-за коронавируса.

Фото: Instagram/ @julianachalova