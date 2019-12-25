Выход фильма о Юлии Началовой перенесли из-за коронавируса

Премьера должна была состояться на Первом канале 16 марта.

Выход многосерийного фильма "Буду рядом" о певице Юлии Началовой перенесли из-за коронавируса. Об этом сообщила исполнительница главной роли Марина Орлова на своей странице в Instagram.

"Сегодня (16 марта - прим. Ред.) должна была выйти наша долгожданная премьера, фильм о Юле Началовой, который мы с такой любовью снимали. Но в последний момент его отменили из-за коронавируса..." – написала актриса.

Премьера должна была состояться в эфире Первого канала 16 марта – в первую годовщину смерти певицы. Когда теперь покажут фильм, пока неизвестно.

Создатели байопика рассказали, что идея снять художественный или документальный фильм о жизни Началовой появилась сразу после ее смерти. Умершую певицу сыграла Марина Орлова. Актриса призналась, что эта роль далась ей нелегко.

Поначалу хотели воссоздать сильное внешнее сходство Орловой и Началовой. Исполнительнице главной роли делали различные маски и пластический грим. В итоге от всего этого отказались, так как это мешало артистке выражать эмоции.

Также Орлова рассказала, что в фильме использовались личные вещи Началовой. Съемки велись, в том числе, в доме умершей певицы. Актриса призналась, что ей было жутко находиться в гардеробной Началовой. По ее словам, создавалось впечатление, что человек не умер, а просто куда-то вышел. В целом, на съемках у всей команды сложилось впечатление, что сама Началова присутствует, смотрит на них и помогает процессу.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность и заражение крови. Артистку похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.

Ранее мы писали, что съемки спецвыпуска сериала "Друзья" отложили из-за коронавируса.

Фото: Instagram / marinaorlovaofficial