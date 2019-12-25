Съемки спецвыпуска сериала "Друзья" отложили из-за коронавируса

Съемочный процесс должен был начаться на следующей неделе, теперь его перенесли, по крайней мере, до мая.

Коронавирус внес свои коррективы и в съемки специального выпуска сериала "Друзья", которые отложили, по крайней мере, до мая. Об этом сообщает издание Variety, ссылаясь на источники.

В сентябре 2019 года ситкому "Друзья" исполнилось 25 лет. Сериал с большим успехом транслировался во всем мире, в том числе и в России. Всего с 1994 по 2004 гг. было снято 236 серий. Главные роли в сериале, который по-прежнему не теряет своей популярности, исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

В феврале 2020 года стало известно, что актеры согласились сняться в специальном выпуске сериала. Съемки должны были начаться на следующей неделе, однако были отложены из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире. Новый сезон покажут на стриминговом сервисе HBO Max.

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Фото: Instagram / courteneycoxofficial