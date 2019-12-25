Первый канал прервал съемки шоу "Dance Революция" из-за коронавируса

Канал не может доснять финал проекта из-за технических сложностей.

Первый канал объявил о временном приостановлении съемок танцевального шоу "Dance Революция". Как сообщила пресс-служба телевещательной компании, в съемочный процесс вмешался опасный коронавирус.

В пресс-службе Первого пояснили, что канал не может доснять финал проекта из-за технических сложностей, возникших на фоне сложившейся в мире неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В частности, канадская компания, которая занимается монтажом оборудования для съемок в формате 360 градусов, не может командировать своих сотрудников. Также один из членов жюри, хореограф, режиссер и заслуженный деятель искусств России Алла Сигалова находится сейчас на карантине. Она вернулась из Эстонии и теперь должна провести две недели дома.

Ранее мы писали, что "Евровидение-2020" отменили из-за коронавируса.

Фото: ВКонтакте / Первый канал