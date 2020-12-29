Инсайдер опроверг слухи о рождении сына Юлии Началовой после ее смерти

Инсайдер назвал эти сведения бредом.

Источник в кругу семьи покойной артистки Юлии Началовой в беседе с Teleprogramma опроверг сообщения СМИ о том, что у артистки после ее смерти родился ребенок.

Накануне издание Super писало, что замороженную яйцеклетку певицы использовали для оплодотворения, а ребенка выносила суррогатная мать. Мальчика, якобы воспитывает последний возлюбленный Юлии Началовой – судья Вячеслав Кудря.

Инсайдер назвал эти сведения бредом и рассказал, что у Вячеслава есть сын, который к Юлии не имеет никакого отношения.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года из-за острой сердечной недостаточности, вызванной заражением крови и отказом внутренних органов.

Фото: Instagram/ @julianachalova