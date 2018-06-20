Пьяная МакSим исполнила песню Юлии Началовой в караоке-баре

Российская певица МакSим исполнила песню Юлии Началовой "Герой не моего романа" в караоке-баре Стерлитамака (Башкирия). Запись попала в сеть.
Это исполнение стало не самым лучшим в карьере певицы. Пользователи интернета отметили, что МакSим "воет, как волк на луну". Поклонники девушки поспешили заступиться за нее, отметив, что каждый может немного выпить и расслабиться. А в нетрезвом виде любой будет выглядеть непрезентабельно.
Стоит отметить, что ролик был записан еще в 2018 году, когда Юлия Началова была жива. Тогда автора попросили удалить видео, но спустя время оно все равно появилось в сети.
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Певице было 38 лет.
Ранее мы писали о проклятии "Последнего героя".
Видео: YouTube / Armenchik Armen
Оставить комментарий