Проклятие "Последнего героя": Началова стала девятой жертвой

Так называемое проклятие "Последнего героя" забрало жизни уже девяти участников шоу. Пользователи интернета нашли тонкую связь между гибелью всех этих людей.
Умирают участники "Последнего героя"
Череда страшных смертей началась с гибели автора проекта Сергея Супонева. Он скончался 8 декабря 2001 года в деревне Едимоново. Во время езды по льду Волги снегоход Yamaha занесло. На полном ходу Супонев врезался в полураскрытые деревянные мостки речной пристани. Продюсера и телеведущего выбросило из седла. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Судьба не пощадила и первого ведущего шоу — Сергея Бодрова. Ранним утром 20 сентября 2002 года съемочная группа фильма "Связной" во главе с Сергеем Бодровым отправилась из Владикавказа в горы. Когда стемнело, артисты двинулись обратно. В 20:08 начался сход ледника Колка. Кармадонское ущелье за несколько минут накрыло 60-метровым слоем льда и камней. Спастись никому не удалось.
16 января 2017 года ушла из жизни участница третьего сезона "Последнего героя" Вера Глаголева. Причиной смерти артистки стал рак желудка. Нельзя забывать и о Крисе Кельми. Певец и музыкант скончался 1 января 2019 года в возрасте 63 лет.
Судьба не пощадила сразу четырех участников четвертого сезона под названием "Конец Игры". От рака головного мозга умерла Жанна Фриске, после продолжительной болезни не стало победительницы Яны Волковой, 3 февраля от сердечной недостаточности умер Децл.
Причины смерти Юлии Началовой
16 марта 2019 года в возрасте 38 лет скончалась Юлия Началова. Певицу привезли в Боткинскую больницу с осложнениями от подагры, красной волчанки, высоким сахаром в крови и начинающейся гангреной ноги. Артистку ввели в искусственную кому. Утром 16 марта Юлию прооперировали, вечером того же дня она умерла от заражения крови и сердечной недостаточности.
Похороны состоятся 21 марта в Москве на Троекуровском кладбище.
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Фото: Instagram
Видео: YouTube / Rus Game Shows
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