Сергей Лазарев показал на видео подготовку к "Евровидению-2019"

Певец исполнит песню под названием Scream.

Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в Instagram ролик, на котором показал подготовку к "Евровидению-2019". На записи можно услышать песню Scream, которую певец исполнит на конкурсе.

Исполнитель сообщил, что на репетицию специально приехал греческий режиссер Фокас Евангелинос, а также бэк-вокалисты из Швеции Дженни и Адам, которые выступали с Лазаревым в 2016 году.

Напомним, 64-й конкурс песни "Евровидение" пройдет в этом году в одном из крупнейших городов Израиля — Тель-Авиве. Сергей Лазарев будет представлять Россию во второй раз. В 2016 году певец занял третье место.

Ранее мы писали, что букмекеры понизили шансы на победу в Евровидении Сергея Лазарева.

Видео: Instagram / lazarevsergey