В результате инцидента погибла пятилетняя девочка.

В Италии на репетиции авиашоу самолет упал на машину с детьми. Об этом сообщает местное издание La Repubblica.

Инцидент произошел 16 сентября на военной базе под Турином. Во время тренировочного полета перед авиашоу самолет пилотажной группы Frecce Tricolore потерпел крушение. Пилот успел катапультироваться, однако самолет рухнул за пределы взлетно-посадочной полосы и задел автомобиль, в котором находилась семья из четырех человек.

В результате инцидента погибла пятилетняя девочка. Ее брат получил ранения и вместе с родителями был госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, в больницу доставили пилота воздушного судна. Организаторы авиашоу отменили мероприятие.

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Видео: Telegram / РИА Новости