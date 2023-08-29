В Челябинской области потерпел крушение Ми-8

Жертвами трагедии стали три человека.

В Сосновском районе Челябинской области разбился вертолет Ми-8. Соответствующее заявление сделали представители экстренных служб по региону. В результате трагедии погибли три члена экипажа. Известно, что инцидент произошел во время планового полета борта вблизи поселка Прудный. В местной администрации подтвердили факт ЧП. Губернатор Алексей Текслер заметил, что упавший вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ России.

Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы. Андрей Текслер, глава Челябинской области

По предварительной информации , авиакатастрофа вызвана технической неисправностью вертолета.

Взрыв беспилотника возле "Москва-Сити" сняли на видео.

Фото и видео: Telegram / SHOT