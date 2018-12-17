Букмекеры понизили шансы на победу в Евровидении Сергея Лазарева

Букмекеры оценили шансы на победу в песенном конкурсе "Евровидение" российского исполнителя Сергея Лазарева.
По мнению букмекеров, Сергей Лазарев был фаворитом на победу в Евровидении - 2019. После презентации песни, с которой российский певец поедет на конкурс в Израиль, его шансы на победу понизились.
Первое место букмекерская контора отдала исполнителю из Нидерландов Дункан Лоренс с песней "Arcade". Его шансы на победу оцениваются в 20%. Сергей Лазарев с песней "Scream" на второй строчке с 13%. Третье место у исполнителя из Швеции Джон Лундвик с песней "Too late for love" с 10%.
Тем не менее, за сутки клип Сергея Лазарева на песню "Scream" просмотрели почти 2, 5 миллиона раз. Видеоклип находится на 13 позиции YouTube вкладки "в тренде".
Видео: Сергей Лазарев
Фото: Евровидение
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