Букмекеры понизили шансы на победу в Евровидении Сергея Лазарева

После того как Сергей Лазарев презентовал песню, с которой он поедет на песенный конкурс, букмекеры понизили его шансы на победу.

Букмекеры оценили шансы на победу в песенном конкурсе "Евровидение" российского исполнителя Сергея Лазарева.

По мнению букмекеров, Сергей Лазарев был фаворитом на победу в Евровидении - 2019. После презентации песни, с которой российский певец поедет на конкурс в Израиль, его шансы на победу понизились.

Первое место букмекерская контора отдала исполнителю из Нидерландов Дункан Лоренс с песней "Arcade". Его шансы на победу оцениваются в 20%. Сергей Лазарев с песней "Scream" на второй строчке с 13%. Третье место у исполнителя из Швеции Джон Лундвик с песней "Too late for love" с 10%.

Тем не менее, за сутки клип Сергея Лазарева на песню "Scream" просмотрели почти 2, 5 миллиона раз. Видеоклип находится на 13 позиции YouTube вкладки "в тренде".

Видео: Сергей Лазарев

Фото: Евровидение