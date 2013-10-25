Белый дом отказался комментировать следующие шаги по делу Ассанжа

Джен Псаки переадресовала вопрос к Министерству юстиции США.

Белый дом отказался комментировать следующие шаги по делу Джулиана Ассанжа. Об этом журналистам во время регулярного брифинга в администрации президента Джо Байдена сообщила официальный представитель Джен Псаки. Чиновница не отреагировала на недавнее постановление британского Апелляционного суда, который поддержал апелляцию американской стороны по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks из Лондона. Сейчас австралиец находится под стражей. Пресса попросила Псаки объяснить, какие действия Вашингтон предпримет по резонансному расследованию.

Это текущее уголовное дело, так что я попрошу вас обратиться к министерству юстиции и их заявлению. Президент привержен независимости министерства юстиции, так что мы действительно оставим им возможность говорить о каких-либо дальнейших шагах. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что представитель американского Минюста заметил в комментарии ТАССу, что профильное ведомство довольно решением Апелляционного суда Англии и Уэльса. Однако Международная федерация журналистов осудила данное постановление.

Лондонский суд удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа.

Фото видео: Белый дом

