Слушания об экстрадиции Ассанжа в США назначили на 2020 год

Около здания суда собрались протестующие.

Слушания по запросу США об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся в начале 2020 года. Такое решение принял 14 июня Вестминстерский магистратский суд Лондона, сообщает Reuters.

Основатель WikiLeaks участвовал в заседании по видеосвязи из тюрьмы. Слушания начнутся после 24 февраля 2020 года. В США за хакерскую деятельность Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы. Около здания суда собрались протестующие с плакатами "Справедливость для Джулиана Ассанжа". Собравшиеся считают решение Великобритании незаконным и аморальным.

Напомним, Ассанжа задержали в посольстве Эквадора в апреле 2019 года. Он находился там, как в политическом убежище, семь лет. Британский суд приговорил его к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. В настоящее время он находится в больничном крыле тюрьмы.

Видео: YouTube / TED

