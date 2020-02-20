Трамп предлагал Джулиану Ассанжу помилование

Для этого нужно было сказать, что Россия не вовлекалась в утечку писем демократов.

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование. Для этого ему нужно было сказать, что Россия не вовлекалась в утечку писем демократов. Об этом пишет издание The Guardian.

Соответствующее предложение направил тогдашний конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер в августе 2017 года. В то время Ассанж находился в убежище в посольстве Эквадора в Лондоне. Судья Ванесса Барайстер, занимающаяся делом журналиста, заявила, что суд готов принять эту информацию к сведению.

В мае 2019 года Минюст США выдвинул против Ассанжа 17 новых обвинений. В частности, его обвиняют в нарушении закона о шпионаже. В случае экстрадиции в Америку журналисту грозит до 175 лет тюрьмы.

Напомним, 11 апреля 2019 года Ассанжа вывели из здания посольства Эквадора в Лондоне. Основатель WikiLeaks скрывался в убежище почти семь лет. Сейчас он находится в тюрьме Великобритании за нарушение условий выхода под залог. 1 мая 2019 года его приговорили к 50 неделям заключения.

Видео: YouTube / The White House