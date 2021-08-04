Сноуден заявил, что остался в России из-за отсутствия иных вариантов

Беженец рассказал, что планировал отправиться в Латинскую Америку.

Бывший американский сотрудник АНБ (Агентства национальной безопасности) Эдвард Сноуден изначально не планировал оставаться в России, но оказалось, что другие страны не могли обеспечить ему должной безопасности. Соответствующее заявление он рассказал в рамках интервью для журналиста Глена Гринвальда, опубликованного на платформе Rumble. Специалист объяснил, что во время 40-дневного пребывания на территории транзитной зоны аэропорта "Шереметьево" он обращался ко многим государствам с вопросом о политическом убежище. Однако многие из этих стран беспокоились о реакции Вашингтона, а другие - не могли обеспечить защиту.

Я не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей. Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил. Эдвард Сноуден, экс-представитель АБН

Напомним, что Эдвард Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Далее американец вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву.

Госдеп США: Сноуден должен вернуться и предстать перед судом.

Фото и видео: www.lewrockwell.com