В США создадут коалицию против Nord Stream 2

Америка считает, что трубопровод несет риски для Европы.

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что в США намерены создать коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока 2". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью таблоиду Bild.

В Вашингтоне уверены, что строительство "Северного потока 2" несет риски для Европы. По мнению, правительства США магистральный газопровод создает зависимость от российского газа, а также угрожает Украине.

В США призвали немецкие власти работать над остановкой строительства газопровода.

Ранее мы сообщали о том, что Россия увеличит транзит газа через Украину.

Фото: YouTube / Maxim Gorovoi