Россия увеличит транзит газа через Украину

Услуги по организации прокачки российский "Газпром" оплатит сверх основного транзитного соглашения между Москвой и Киевом.

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что Россия намерена увеличить транзит газа через Украину. Об этом говорится в сообщении украинской компании "Нафтогаз".

Соответствующие услуги "Газпром" намерен оплатить сверх основного транзитного соглашения между Москвой и Киевом. Аукцион по распределению мощностей прошел на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) в минувший понедельник, 21 сентября. Отмечается, что это первый подобный аукцион.

Напомним, что в 2019 году Россия и Украина подписали пятилетнее соглашение о транзите газа.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленский обвинил Россию в агрессии по отношению к Украине.

Фото:pixabay