Россия увеличит транзит газа через Украину

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что Россия намерена увеличить транзит газа через Украину. Об этом говорится в сообщении украинской компании "Нафтогаз".
Соответствующие услуги "Газпром" намерен оплатить сверх основного транзитного соглашения между Москвой и Киевом. Аукцион по распределению мощностей прошел на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) в минувший понедельник, 21 сентября. Отмечается, что это первый подобный аукцион.
Напомним, что в 2019 году Россия и Украина подписали пятилетнее соглашение о транзите газа.
Ранее мы сообщали о том, что Зеленский обвинил Россию в агрессии по отношению к Украине.
Фото:pixabay
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