Евросоюз не принял санкции против Турции за ее действия в Восточном Средиземноморье. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита глав государств ЕС, который проходил в Брюсселе.
Мы согласовали подход, который открывает двойную стратегию. Мы решили, что хотим дать шанс политическому диалогу в общих интересах. С другой стороны, мы выразили приверженность нашим ценностям и полную солидарность с Грецией и Кипром
Шарль Мишель, председатель Европейского совета
Чиновник отметил, что ЕС готов ввести экономические и политические ограничения против Анкары в любой момент. Это произойдет, если Реджеп Тайип Эрдоган не откажется от односторонних провокаций в отношении Кипра.
Евросоюз не включил Лукашенко в санкционный список.
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