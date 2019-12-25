ЕС дали Анкаре возможность отказаться от провокаций в Восточном Средиземноморье.

Евросоюз не принял санкции против Турции за ее действия в Восточном Средиземноморье. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита глав государств ЕС, который проходил в Брюсселе.

Мы согласовали подход, который открывает двойную стратегию. Мы решили, что хотим дать шанс политическому диалогу в общих интересах. С другой стороны, мы выразили приверженность нашим ценностям и полную солидарность с Грецией и Кипром Шарль Мишель, председатель Европейского совета

Чиновник отметил, что ЕС готов ввести экономические и политические ограничения против Анкары в любой момент. Это произойдет, если Реджеп Тайип Эрдоган не откажется от односторонних провокаций в отношении Кипра.

Евросоюз не включил Лукашенко в санкционный список.