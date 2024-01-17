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Воробьев: незаконные склады торговых контейнеров устранят в Подмосковье
Сегодня, 15:41
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Воробьев: незаконные склады торговых контейнеров устранят в Подмосковье

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Глава региона поставил задачу отследить все нарушения в течение июня и устранить то, что не соответствует закону.

Незаконные склады торговых контейнеров устранят в Подмосковье. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев поставил задачу отследить все нарушения в течение июня и устранить то, что не соответствует закону. По его словам, контейнерная торговля в сухих портах является самой заметной в России. Глава региона подчеркнул, что главной целью является сделать бизнес легальным и предсказуемым. Правовое управление, ГУРБ и Мининвест Подмосковья будут проводить работу вместе с главами городских округов.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье открыли первое отделение лечения боли.

Фото: mosreg.ru

Теги: андрей воробьев, подмосковье, торговые контейнеры
Категории: Лента новостей, Новости России,

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