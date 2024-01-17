Воробьев: незаконные склады торговых контейнеров устранят в Подмосковье

Глава региона поставил задачу отследить все нарушения в течение июня и устранить то, что не соответствует закону.

Незаконные склады торговых контейнеров устранят в Подмосковье. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев поставил задачу отследить все нарушения в течение июня и устранить то, что не соответствует закону. По его словам, контейнерная торговля в сухих портах является самой заметной в России. Глава региона подчеркнул, что главной целью является сделать бизнес легальным и предсказуемым. Правовое управление, ГУРБ и Мининвест Подмосковья будут проводить работу вместе с главами городских округов.

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Фото: mosreg.ru