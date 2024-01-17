В Подмосковье открыли первое отделение лечения боли

Специалисты будут оценивать состояние пациента, а затем назначать лечение и меры профилактики.

В Подмосковье открыли первое отделение лечения хронических болевых синдромов различной этиологии. Об этом сообщил телеканал "360".

Его развернулись в Красногорской больнице на базе нейрохирургического и неврологического отделений стационара. Отделение открыли для оказания помощи пациентам с хроническими болевыми синдромами. Специалисты будут оценивать состояние пациента, а затем назначать лечение и меры профилактики. Они также будут заниматься изучением и внедрением новых методов диагностики и лечения болевых синдромов.

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Фото: Piter.tv