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В Подмосковье открыли первое отделение лечения боли
Сегодня, 13:52
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В Подмосковье открыли первое отделение лечения боли

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Специалисты будут оценивать состояние пациента, а затем назначать лечение и меры профилактики.

В Подмосковье открыли первое отделение лечения хронических болевых синдромов различной этиологии. Об этом сообщил телеканал "360".

Его развернулись в Красногорской больнице на базе нейрохирургического и неврологического отделений стационара. Отделение открыли для оказания помощи пациентам с хроническими болевыми синдромами. Специалисты будут оценивать состояние пациента, а затем назначать лечение и меры профилактики. Они также будут заниматься изучением и внедрением новых методов диагностики и лечения болевых синдромов.

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Фото: Piter.tv

Теги: боль, лечение, отделение, подмосковье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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