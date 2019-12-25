Штрафы за алкоголь могут увеличить до пяти тысяч рублей

С инициативой выступил депутат Сергей Миронов.

Партия "Справедливая Россия — За правду" выступила с законодательной инициативой по борьбе с распитием алкогольных напитков на детских площадках. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на документ. В СММ привели слова депутата Государственной Думы Сергея Миронова, который считает, что проблема особо актуальна в летний сезон, так как зачастую территории двора и детские площадки становятся предметом для нетрезвых посиделок для взрослого поколения.

Сидят, шумят, распивают, детей и родителей на площадках как будто бы не замечают, и начинаются конфликты с жалобами участковым и вызовами нарядов полиции. Доходит до того, что жители многоквартирных домов сами просят власти демонтировать скамейки у подъезда, чтобы под окнами никто не шумел. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

В настоящее время такие правонарушители штрафутся не более, чем на полторы тысячи рублей. По версии депутата, наказание слишком мало и не остановит любителей выпить во дворе. Сергей Миронов предложил повысить штрафы хотя бы до пяти тысяч ркблей. Он добавил, что не исключает, что выплата в пользу государства может быть увеличена. При этом парламентарий понимает, что также важно решить проблему дороговизны употребления алкогольных напитков в спциализированных учреждениях.

Значит нужно создавать специальную инфраструктуру для отдыха граждан. Тогда проблема распития алкоголя около дома уже не будет такой актуальной. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

В СФ предложили изменить порядок продления лицензии на продажу алкоголя.

Фото: Piter.tv