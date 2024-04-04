В СФ предложили изменить порядок продления лицензии на продажу алкоголя

Артем Шейкин предлагает коллегам из парламента внедрить новый подход к вопросе продления лицензии на продажу алкоголя.

Российский сенатор Артем Шейкин разработал законопроект, по которому предлагается не продлевать автоматически лицензию на продажу алкоголя в случае появления рядом с местом продажи объекта, вблизи которого продажа спиртной продукции запрещена. Соответствующий документ направлен на рассмотрение в парламент страны. В документе предусмотрен новый подход по прекращению практики автоматического продления лицензии на следующие пять лет на алкоголь при определенных обстоятельствах.

Право торговать алкогольной продукцией будет лишь до окончания текущего срока, после чего продление невозможно. пояснительная записка к проекту

В тексте парламентарий отметил, что в настоящее время продажа алкогольной продукции запрещена на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, а также военным объектам, вокзалам и аэропортам. В том случае, если место продажи алкоголя перестает отвечать требованиям законодательства в течение срока действия лицензии, то лицензия все равно будет действовать для владельца до завершения срока документа с возможностью продления максимум на пять лет.

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Фото: Piter.tv