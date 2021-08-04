Матвиенко: Россия рада возобновлению диалога с Арменией на парламентском уровне

Россия рада возобновлению диалога с Арменией на парламентском уровне. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном.
Матвиенко прибыла в Ереван с официальным визитом. Она поблагодарила власти Армении за приглашение посетить страну и возобновить диалог на уровне парламентов. Спикер Совфеда подчеркнула, что диалог проходит в ходе договоренностей между лидерами РФ и Армении.
Мы рады возобновлению после определенного периода политического диалога на уровне спикеров. Валентина Матвиенко, спикер Совета ФедерацииРанее Матвиенко предложила распространить земские программы на спорт и почту. Видео: Совет Федерации
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