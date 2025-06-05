Матвиенко предложила распространить земские программы на спорт и почту

Сенатор рассказала о работе по привлечению профессиональных кадров в села страны.

Земские кадровые программы необходимо распространить на спорт, почту и несколько других направлений в селах, на территории которых наблюдается кадровый дефицит. Соответствующее заявление председатель верхней палаты российского парламента сделала в ходе выступления на пленарном заседании Форума тружеников села. Сенатор отметила, что проблема кадрового голода на местах заслуживает отдельного внимания со стороны государства. Пока что по стране сохраняется высокая потребность в работниках сельского хозяйства и культуры, медиках, учителях и тренерах, в особенности - для детей. Законодатели внедряют для решения проблем мероприятия по федеральному проекту "Кадры в АПК", а также земские программы. По поручению главы государства Владимира Путина до 2030 года в России продлено действие программ "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский учитель". С 2025 года к ним добавился и "Земский работник культуры".

Возможно, будет правильно распространить эти инструменты еще шире - на спорт, почту, другие направления сельской жизни, где наблюдается кадровый дефицит. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

К 2030 году села с численностью от 100 человек обеспечат интернетом.

Фото и видео: Совет Федерации