У Лахта Центра снова спасли детеныша нерпы

Нерпенка передали "Фонду друзей балтийской нерпы".

В Санкт-Петербурге 29-го апреля обнаружили попавшего на берег детеныша нерпы. Его обнаружили недалеко от Лахта Центра. Нерпенка спасли и передали специалистам из "Фонда друзей балтийской нерпы". Об этом сообщили в Telegram-канале "Лахта Центр".

Сообщается, что нерпе всего полтора месяца. Она осталась без мамы и отныне ей предстоит "повторить путь" непрпочик по имени Лахта, которую обнаружили рядом с центром в апреле 2021-го года.

Это второй случай нахождения тюленя близ "Лахта Центра". В апреле 2021 года сотрудники Фонда получили сообщение об обнаружении ослабленного детеныша ластоногого в окрестностях небоскреба. Животное забрали в центр реабилитации, где оно окрепло и получило навыки выживания в природе. Самку тюленя назвали Лахтой. ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

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Видео: Telegram / Лахта Центр