По факту убийства мужчины в Приморске возбуждено уголовное дело

Следователи Выборга возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ в отношении 66-летнего мужчины. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленинградской области.

Следствие утверждает, что 19 апреля нетрезвый фигурант в ходе ссоры напал на 51-летнего знакомого с ножом в квартире дома по набережной Юрия Гагарина в Приморске. От полученной травмы потерпевший скончался в больнице.

Злоумышленника задержали, ему предъявлено обвинение. Возбуждено ходатайство перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти