Подозреваемый в убийстве пенсионера в Сланцах имеет 11 судимостей

В городе Сланцы Ленинградской области задержан подозреваемый в убийстве 75-летнего пенсионера. По данным следствия, преступление произошло на фоне бытового конфликта во время совместного употребления алкоголя.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 46-летний местный житель не совладал с эмоциями во время спора со своим пожилым знакомым. В ходе ссоры он нанес оппоненту несколько ножевых ранений в грудь и руки, после чего скрылся с места происшествия.

Тело погибшего было обнаружено утром 20 апреля. Соседи сообщили в полицию о трупном запахе, исходившем из квартиры на улице Шахтерской Славы. При первичном осмотре видимых признаков насильственной смерти не наблюдалось, однако судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт убийства.

Задержанный дал признательные показания и помещен под стражу на основании статьи 91 УПК РФ. Примечательно, что мужчина является рецидивистом: в его биографии числится 11 судимостей, в том числе за кражи и разбойные нападения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("убийство").

Ранее мы сообщили о том, что устроивший взрыв у Савеловского вокзала прибыл в Москву на поезде из Петербурга.

