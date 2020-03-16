Мужчину подозревают в убийстве пенсионера в Сланцах

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Сланцах мужчину подозревают в убийстве пожилого знакомого. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в СУ СК РФ по Ленинградской области.

В квартире дома по улице Шахтерской Славы 19 апреля обнаружили тело 75-летнего пенсионера с колото-резаными ранениями. На месте работали руководство следственного отдела, следователь, сотрудники полиции и эксперт. В совершении преступления изобличили 46-летнего местного жителя, в настоящее время его опрашивают. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

