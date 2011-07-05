Жительницу Кронштадта обвиняют в убийстве знакомого

Мужчина скончался на месте от массивной потери крови.

Следователи Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) после гибели мужчины в Кронштадте. Об этом рассказали в СК РФ.

Вечером 15 апреля в квартире дома по проспекту Ленина 37-летняя фигурантка нанесла своему знакомому удар ножом в область бедренной артерии. Мужчина скончался на месте от массивной потери крови.

Злоумышленнице предъявлено обвинение, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу