Сегодня, 9:46
Преступление 28-летней давности раскрыла полиция Петербурга

Полицейские Петербурга раскрыли преступление, которое было совершено 28 лет назад. Об этом рассказали в МВД России. 

В октябре 1997 года злоумышленник выстрелил четыре раза в мужчину 1967 года рождения из огнестрельного оружия. Пострадавшего госпитализировали в больницу с серьезными травмами. Тогда возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Подозреваемым оказался 48-летний рецидивист, в настоящее время он работает адвокатом. В день преступления на улице Уточкина задержанный выстрелил в знакомого в ходе конфликта, возникшего на почве деловых отношений. Следствие переквалифицировало дело по ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается. 

Ранее на Piter.TV: военнослужащего подозревают в убийстве в Московском районе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

