Военнослужащего подозревают в убийстве в Московском районе. Возбуждено уголовное дело

В Петербурге военное следствие возбудило уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ после убийства военнослужащего в Московском районе. Об этом рассказали в СК РФ.

Вечером 15 апреля в Петрозаводске в Карелии задержали 35-летнего рядового, который самовольно оставил воинскую часть. При конвоировании 16 апреля в Северной столице мужчина отвлек внимание конвоиров и ударил одного из них ножом, а потом скрылся. От полученных телесных повреждений потерпевший 44 лет скончался на месте. Злоумышленника поймали по горячим следам.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: один из кураторов по уголовному делу об убийстве предпринимательницы в Москве задержан в Петербурге.

