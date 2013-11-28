Устроивший взрыв у Савеловского вокзала прибыл в Москву на поезде из Петербурга

СК установил маршрут террориста подорвавшего себя у машины ДПС в Москве.

Мужчина, осуществивший подрыв возле автомобиля ДПС на Савеловском вокзале в Москве, прибыл в столицу железнодорожным транспортом из Санкт-Петербурга. Данные обнародовала пресс-служба Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в ночь на 24 февраля. Злоумышленник приблизился к служебной машине Госавтоинспекции, в которой находились сотрудники правоохранительных органов, и привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва один сотрудник ДПС погиб на месте. Сам подозреваемый также скончался. Еще двое полицейских были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконного оборота взрывных устройств. Установлено, что подозреваемый сел в поезд 22 февраля. Взрыв прогремел на площади Савеловского вокзала, где наряд ДПС нес службу.

Ранее на Piter.TV: вспышка простуды заставила приостановить обучение в школах и садах Петербурга.

Фото: Telegram / Следком Ленинградской области