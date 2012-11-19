Появились подробности подрыва автомобиля ДПС у Савеловского вокзала

В МВД рассказали о погибшем и состоянии пострадавших.

Два раненых сотрудника ДПС в настоящее время находятся в стабильно-тяжёлом состоянии в больнице. Соответствующими данными поделились через собственный Telegram-канал представители издания Mash. Авторы публикации уточнили, что у пациентов зафиксированы множественные осколочные раны ног, рук и тела. Согласно предварительным данным, в момент подрыва служебного автомобиля у Савёловского вокзала инспекторы находились в салоне транспортного средства. По сведениям от Telegram-канала "112", у погибшего старшего лейтенанта остались двое несовершеннолетних детей и супруга.

Корреспондент новостного агентства "ТАСС" сообщает, что автомобиль ГАИ серьезно не был поврежден. Его кузов выгнуло изнутри, но дальнейшего возгорания не последовало. Известно, что личность преступника все еще не установлена, ведется работа в этом направлении. На месте трагедии работают следователи из регионального и Центрального управления. К локации также прибыл глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев.

Напомним, что ранее количество погибших увеличилось до двух. Взрыв зафиксирован в ночное время суток на Сущевском валу. Очевидцы сообщили о том, что видели около поврежденной машины ДПС рядом постороннего человека. Этот мужчина снимал происходящее на видео. Затем подозреваемый успел скрыться с места событий. По данным от источника Telegram-канала "112", взрыв прогремел рядом с машиной. Не исключается версии того, что в служебный автомобиль могли бросить взрывное устройство. По данным от официального представителя правоохранительных органов Ирины Волк, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 317 и части 1 статьи 222.1 УК РФ. Речь идет о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, также о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Также в полиции добавили, что погибшему старшему лейтенанту полиции Денису Братущенко было 34 года. Он служил столичному МВД с марта 2019 года.

Фото: Telegram / Ирина Волк

Видео: Telegram / Следком