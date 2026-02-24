При взрыве у Савеловского вокзала предварительно погибли два человека

Также сообщается о четырех пострадавших.

При взрыве в Москве у Савеловского вокзала предварительно погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в ночь на 24 февраля. По данным источника, неизвестный подложил взрывное устройство в машину. В результате взрыва погиб один сотрудник полиции. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МВД. Также, по предварительным данным, погиб подрывник.

На месте работают следователи и криминалисты. Изучаются записи камер видеонаблюдения. Также сообщается о четырех пострадавших. Из них двое доставлены в одну из городских больниц. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что прокуратура проводит проверку после взрыва в здании военной полиции в Сертолово.

Видео: Telegram / SHOT