Гражданка Германии собиралась устроить взрыв в Пятигорске по заданию Киева

По плану украинцев, женщина должна была погибнуть при взрыве СВУ.

Российские силовые структуры предотвратили теракт на объекте силовых ведомств в Ставропольском крае. Соответствующее заявление сделали журналистам представители Центра общественных связей при ФСБ России. Специалисты пояснили, что в рюкзаке у злоумышленницы оперативники нашли самодельную бомбу с поражающими элементами. Данное устройство изготовили из взрывчатого вещества мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Предотвращен террористический акт, планировавшийся киевским режимом на объекте правоохранительных органов <...> с участием гражданки Германии 1969 года рождения. ЦОС ФСБ РФ

В надзорном ведомстве заметили, что привести в действие самодельное взрывное устройство (СВУ) должен был исламист из Центральной Азии 1997 года рождения. При реализации такого криминального плана женщина бы погибла. Террористический акт планировался сообщниками в утреннее время для того, чтобы было как можно больше жертв. В ФСБ добавили, что действия подозреваемого мужчины координировались сотрудниками украинских спецслужб. иностранные кураторы представились ему членами одной из международных террористических организаций, запрещенных на территории России. Пойманная оперативниками гражданка Германии также участвовала в мошеннических схемах в качестве дроппера.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России