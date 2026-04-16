Жителя Запорожья задержали за сбор данных о местах дислокации ВС РФ

ФСБ задержала мужчину, который помогал Украины определять цели для ударов по России.

Российские силовые структуры задержали по подозрению в госизмене 52-летнего местного жителя из Запорожской области за передачу киевскому режиму данных о местах дислокации и передвижении Вооруженных сил России. Соответствующими данные со СМИ поделились сотрудники Центра общественных связей при ФСБ РФ.

Федеральной службой безопасности выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Токмакского района Запорожской области гражданина РФ 1973 г. р., подозреваемого в государственной измене. ЦОС ФСБ РФ

В силовом ведомстве пояснили, что мужчина путем визуального наблюдения собрал сведения о местах дислокации и передвижении личного состава и военной техники Вооруженных сил России. Далее подозреваемый в инициативном порядке разместил полученные сведения в Telegram-канале, который представители украинских спецслужб используют для сбора разведывательной информации и планирования ракетно-бомбовых ударов по территории нашего государства. Сейчас в отношении злоумышленника ведется уголовное дело по статье 275 за государственную измену. Фигурант расследования отправлен под стражу.

ЦОС ФСБ РФ