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Мужчина лежал между рельсами на станции метро "Пионерская"
Сегодня, 9:25
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Мужчина лежал между рельсами на станции метро "Пионерская"

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Вероятно, он упал на пути.

Сегодня, 27 августа, на станции метро "Пионерская" мужчина лежал на путях. Он сгруппировался между рельсами. Об этом сообщили в в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Отметим, что подобную позу нужно принимать при падении на пути. Выясняются подробности случившегося.

Новость дополняется.

Ранее на Piter.tv: на пересечении проспекта Королева и Ольховой улицы столкнулись полицейский УАЗ и легковушка.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: лежал на путях, метро пионерская, чп в метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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