Мужчина лежал между рельсами на станции метро "Пионерская"

Вероятно, он упал на пути.

Сегодня, 27 августа, на станции метро "Пионерская" мужчина лежал на путях. Он сгруппировался между рельсами. Об этом сообщили в в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Отметим, что подобную позу нужно принимать при падении на пути. Выясняются подробности случившегося.

Новость дополняется.

Ранее на Piter.tv: на пересечении проспекта Королева и Ольховой улицы столкнулись полицейский УАЗ и легковушка.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер