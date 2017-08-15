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На пересечении проспекта Королева и Ольховой улицы столкнулись полицейский УАЗ и легковушка
Сегодня, 9:13
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На пересечении проспекта Королева и Ольховой улицы столкнулись полицейский УАЗ и легковушка

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На место ДТП выезжали спасатели и спецмашина.

В пятницу, 26 августа, в Приморском районе врезались полицейская машина УАЗ и гражданская легковушка. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Автомобили столкнулись в 22:00 на перекрестке роспекта Королева и Ольховой улицы. Известно, что участниками аварии стали патрульная машина правоохранителей и Skoda. УАЗ ехал с  включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, в него влетела легковушка. 

На место ДТП выезжали спасатели и спецмашина. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

 

Теги: гибдд, ольховая улица, правоохранители, проспект королева, столкнулись полицейский уаз и легковушки
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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