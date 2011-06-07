В Петербурге Бастрыкин встретился с Бегловым

Глава города подчеркнул, что Смольный поддерживает инициативы СК по изменению федерального и городского законодательства.

В Петербурге губернатор Александр Беглов и председатель СК РФ Александр Бастрыкин обсудили перспективы сотрудничества между городом и СКР. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Беглов поблагодарил Бастрыкина "за инициативы, которые он предпринимает в поддержку Петербурга". Накануне, комментируя визит Бастрыкина в Петербург, Беглов отметил, что градозащитные вопросы нужно решать исключительно в правовом поле. По его словам, спорные ситуации должны решаться только через суд.

Беглов добавил, что Бастрыкин очень любит Петербург, "заботится о нём и пытается выяснить в чём проблема". Глава города подчеркнул, что Смольный поддерживает инициативы СК по изменению федерального и городского законодательства.

Ранее петербуржцы призывают Бастрыкина взять под контроль транспортную реформу. Комитет по транспорту "обновил" информационные таблички в новых автобусах, однако петербуржцы остались ими недовольны. В социальных сетях они призывают обратить внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина на проходящую в Петербурге транспортную реформу и проверить чиновников Смольного.

Фото: Piter.tv

