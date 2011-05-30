Петербуржцы призывают Бастрыкина взять под контроль транспортную реформу

Комитет по транспорту "обновил" информационные таблички в новых автобусах, однако петербуржцы остались ими недовольны. В социальных сетях они призывают обратить внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина на проходящую в Петербурге транспортную реформу и проверить чиновников Смольного.

В рамках транспортной реформы Смольный обновил общественный транспорт, из которого, однако, пропали информационные таблички с описанием маршрута автобуса. Для петербуржцев это создало множество проблем, поскольку понять в отсутствие табло, куда идет транспорт, невозможно. Под давлением многочисленных жалоб чиновники комтранса пообещали вернуть информационные таблички в общественный транспорт.

На "обновленные" табло обратило внимание движение активистов "Петербург – город перемен". На официальной странице они опубликовали фото одной из новых табличек, которая вырезана из картона, а названия остановок написаны маркером и с ошибками.

В комментариях под постом петербуржцы призвали главу СК РФ Александра Бастрыкина обратить внимание на ситуацию. В последние месяцы он принимает активное участие в расследовании дел вокруг законности сносов исторических зданий, однако горожане уверены, что Бастрыкин может помочь и здесь.

"Считаю, что Бастрыкин и транспортную реформу должен взять под контроль. Боже у него тут в Петербурге масса работы", – отметил один из пользователей.

"Позор транспортникам Санкт-Петербурга... Вернулись в середину 90-х... а бюджет-то на этот "ТР" потратили по меркам 30 века, по-американски же", – написал другой подписчик.

Остальные встретили "новшество" Комтранса с юмором.

"Ну прелесть же! А то люди отвлекают,спрашивают , браво!"

"Все сразу понятно! И мы привыкли к табличкам"

"Милая табличка, радует глаз", – написали пользователи.

Транспортная реформа в Петербурге реализуется с 1 апреля. Смольный за эти месяцы полностью обновил общественный транспорт, заменив старые автобусы на новые, а также запретив маршрутки. Это привело к многочисленным проблемам с транспортной доступностью. Петербуржцам пришлось перестраивать привычным маршруты, чтобы добраться до пунктов назначения. Кроме того, новая техника оставляет желать лучшего в техническом плане – автобусы постоянно становятся участниками ДТП, часто появляются сообщения об их возгорании.

Фото: Piter.tv