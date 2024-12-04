В результате взрыва в жилом доме Приморска погиб человек

Его тело обнаружили под завалами.

В результате взрыва в жилом доме, который прогремел сегодня Приморске Выборгского района Ленинградской области, обнаружено тело погибшего. Его нашли под образовавшимися после происшествия завалами, – данные Леноблпожспаса.

По информации ведомства, взрыв произошел из-за воспламенения бытового газа. Площадь пожара, который разгорелся после этого, раскинулась на 180 кв. метров. К настоящему часу на месте продолжают работать оперативные службы.

Взрыв затронул 10 квартир. Четыре из них полностью сгорели. Пытаясь укрыться от последствий взрыва, одна женщина выпрыгнула из окна квартиры на третьем этаже и получила переломы ног. Прочие пострадавшие получили отравление продуктами горения.

Видео: 78.ru