В жилом доме в Приморске произошел взрыв

Предварительно, пострадали двое взрослых и ребенок.

В Приморске в Выборгском районе Ленобласти в жилом доме произошел взрыв. После начался пожар, рассказали очевидцы 27 марта.

Предварительно, возгорание случилось на Выборгском шоссе, 5А, на третьем этаже, пишет "Фонтанка". Сейчас медики осматривают четверых человек. Информации о погибших нет.

Все детали и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на Piter.TV: в поселке Санино под Петербургом взорвалась дача.

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UPD: в комитете по здравоохранению региона сообщили, что пострадали двое взрослых и ребенок. В результате падения с высоты третьего этажа женщина получила ушибы и переломы конечностей. У ребенка и взрослого диагностировано отравление продуктами горения средней степени. Мог взорваться газовый баллон.