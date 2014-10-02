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В поселке Санино под Петербургом взорвалась дача

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Накануне частная организация закачивала газ в газгольдер.

В поселке Санино в Ломоносовском районе Ленобласти взорвался частный дом. Об этом пишет "Фонтанка". 

Площадь дачи составляла 25 "квадратов", она выгорела полностью. С огнем справились к 03:31 21 марта. Пострадавших нет. 

По словам владельца дома, ночью ему позвонил сын и сообщил о случившемся. Дачу семья приобрела 3 года назад. Накануне частная организация закачивала газ в газгольдер. 

Также известно, что у соседей в домах повыбивало окна и двери. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в театре "Зазеркалье" на Рубинштейна загорелся электрощиток. 

Видео: Telegram / Петербург с огоньком 

Теги: взрыв, санино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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