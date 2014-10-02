В поселке Санино под Петербургом взорвалась дача

В поселке Санино в Ломоносовском районе Ленобласти взорвался частный дом. Об этом пишет "Фонтанка".
Площадь дачи составляла 25 "квадратов", она выгорела полностью. С огнем справились к 03:31 21 марта. Пострадавших нет.
По словам владельца дома, ночью ему позвонил сын и сообщил о случившемся. Дачу семья приобрела 3 года назад. Накануне частная организация закачивала газ в газгольдер.
Также известно, что у соседей в домах повыбивало окна и двери. Все обстоятельства происшествия выясняются.
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Видео: Telegram / Петербург с огоньком
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