В поселке Санино под Петербургом взорвалась дача

Накануне частная организация закачивала газ в газгольдер.

В поселке Санино в Ломоносовском районе Ленобласти взорвался частный дом. Об этом пишет "Фонтанка".

Площадь дачи составляла 25 "квадратов", она выгорела полностью. С огнем справились к 03:31 21 марта. Пострадавших нет.

По словам владельца дома, ночью ему позвонил сын и сообщил о случившемся. Дачу семья приобрела 3 года назад. Накануне частная организация закачивала газ в газгольдер.

Также известно, что у соседей в домах повыбивало окна и двери. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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